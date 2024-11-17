حسن الرداد يستعيد ذكرى أليمة عن عائلته

القاهره - الخليج 365
نشر الفنان حسن الرداد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لابنة خاله الطفلة دنيا، استعاد بها ذكرى أليمة تخص خاله وأسرته، والذين توفوا في حادث مأساوي.
علق الرداد على الصورة قائلاً: "دنيا الرداد بنت خالي أجمل طفلة شوفتها في حياتي، كانت جميلة الشكل وجميلة القلب والأخلاق، يوم 15 نوفمبر ذكرى ميلادها، لقد توفيت هي وخالي ووالدتها سويًا في حادث مأساوي إثر سقوط العمارة وهم في داخلها وماتت وهي في ثانوية عامة وكانت من المتفوقات في الدراسة ومن الأوائل دائمًا، الله يرحمك يا حبيبتي، ويرحم خالي عبده ويرحم سارة ويجمعنا معكم في الجنه إن شاء الله".
وتلقى الرداد مئات التعليقات على منشوره ما بين متذكر للحادث وآخرين ذكروا أنهم كانوا من الممكن أن يكونوا معهم لولا تصاريف القدر، وغيرها من التعليقات التي ترحمت على الذين رحلوا في الحادث الأليم.
يُذكر أن حسن الرداد يستعد لتصوير مسلسله الرمضاني والذي تشاركه فيه زوجته الفنانة إيمي سير غانم في أول عمل درامي لها منذ ست سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "سوبر ميرو" والذي عرض في رمضان 2019.
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