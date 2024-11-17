شكرا لقرائتكم خبر عن 522 صفقة اندماج واستحواذ بـ71 مليار دولار في الشرق الأوسط خلال 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي عن تسجيل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 522 صفقة اندماج واستحواذ بقيمة 71 مليار دولار، بارتفاع 9% في عدد الصفقات، و7% في قيمتها، خلال 9 أشهر، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
وجاءت السعودية والإمارات في رأس قائمة الوجهات المفصلة من المستثمرين بسبب سياساتهما المواتية للأعمال، مع تسجيل 239 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية المعلنة 24.5 مليار دولار.
وكانتا الدولتان أيضاً من بين أهم الدول المشاركة بنشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الصفقات وقيمتها، إذ استحوذتا على 52% من حجم الصفقات في المنطقة و81% من قيمتها.
وارتفعت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المحلية على أساس سنوي بنسبة 44% لتصل إلى 19.3 مليار دولار، مدفوعة في المقام الأول بصفقات نفذتها كيانات مرتبطة بالحكومات في قطاعات النفط والغاز والمعادن والتعدين والمواد الكيميائية. واستحوذ نشاط الاندماج والاستحواذ المحلي على 48% من إجمالي عدد الصفقات.
وحافظت الولايات المتحدة الأمريكية على وصفها الجهة المفضلة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تسجيل 32 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 18.3 مليار دولار.
وقال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ: "شهد نشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسناً ملحوظاً هذا العام، وذلك على خلفية التحولات السياسية الاستراتيجية، وتحرير لوائح الاستثمار وتدفقات رأس المال القوية من المستثمرين".
وتابع: "في الوقت نفسه، مكّن تعزيز العلاقات الإقليمية مع الاقتصادات الآسيوية والأوروبية، إلى جانب العلاقات القوية القائمة مع الولايات المتحدة، دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الوصول إلى أسواق أكبر وأكثر نمواً."
وسجلت المملكة العربية السعودية أكبر صفقة محلية معلنة مع استحواذ "أرامكو السعودية" على حصة 22.5% في شركة "رابغ للتكرير والبتروكيماويات" من شركة "سوميتومو للكيماويات" ومقرها طوكيو، مقابل 8.9 مليار دولار؟
ونوه التقرير بتنفيذ أكبر صفقة في شهر فبراير 2024، مع استحواذ شركة "كلايتون دوبيلير آند رايس" وشركة "ستون بوينت كابيتال" و"مبادلة للاستثمار" على شركة "ترويست إنشورانس هولدينغز" مقابل 12.4 مليار دولار.
وفي مارس 2024، استحوذت شركة "الاستثمار المباشر بي إيه جي (PAG)" و"مبادلة للاستثمار" و"جهاز أبوظبي للاستثمار" على حصة نسبتها 60% في وحدة مراكز التسوق التابعة لمجموعة "تشوهاي واندا" الصينية للإدارة التجارية مقابل 8.3 مليار دولار أمريكي.
وتمركز قطاعا التأمين والنفط والغاز كأكثر القطاعات جذباً للمستثمرين في الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث استحوذا على 34% من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة.
وشاركت شركات خليجية بـِ 81% من هذه الصفقات، مما يعكس المستوى العالي لنشاط الاندماج والاستحواذ داخل المنطقة. وتم تنفيذ 139 صفقة داخل وبين السعودية والإمارات، وهو ما يمثل 56% من إجمالي عدد صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية.
ومع التركيز المتزايد على التحول الرقمي وتغير أنماط الاستهلاك، شهد قطاع التكنولوجيا والمنتجات الاستهلاكية 78 صفقة، مثلت 31% من إجمالي حجم صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية.
واستحوذ قطاعا النفط والغاز والمعادن والتعدين على الحصة الأكبر من صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية من حيث القيمة، بواقع 19 صفقة بلغت قيمتها 10.9 مليار دولار أميركي. وهيمن قطاع النفط والغاز على 46% من إجمالي قيمة تلك الصفقات.
وهيمنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة معاً على 42% من إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة. وسجل قطاعا التكنولوجيا والخدمات المهنية أعلى مستوى لحجم وقيمة الصفقات، حيث ساهما بنسبة 48% و39% على التوالي.
وساهمت الولايات المتحدة بنسبة 33% من إجمالي عدد الصفقات في هذه القطاعات، حيث كانت 80% من هذه الصفقات عبارة عن شراكات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يُظهر اهتماماً قوياً من جانب الولايات المتحدة بالتكنولوجيا والخدمات المهنية في دولة الإمارات، وذلك بسبب جهود التحول الرقمي المتزايدة وتبني الذكاء الاصطناعي.
ونظراً لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الخاص، استحوذا دولة الإمارات على 60% من إجمالي عدد صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة و67% من قيمتها.
واستحوذ قطاعا التأمين والعقارات على 50% من قيمة هذه الصفقات، والتي نتجت أساسا ًعن صفقتين ضخمتين شاركت فيهما صناديق ثروة سيادية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وساهمت الولايات المتحدة والصين بنسبة 70% من قيمة الصفقات الصادرة.
وهيمنت آسيا وأمريكا الشمالية معاً على ما نسبته 46% من إجمالي عدد الصفقات الصادرة و77% من قيمتها.
وقال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "يشهد سوق الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشاطاً كبيراً، إذ نتوقع أن ننهي العام بأكثر من 700 صفقة، مع الإقتراب جداً من الرقم القياسي الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية والبالغ 750 صفقة".
وأضاف: "يعتبر هذا إنجازاً ملحوظاً في ظل الظروف الجيوسياسية غير المستقرة وارتفاع تكلفة رأس المال".
وجاءت السعودية والإمارات في رأس قائمة الوجهات المفصلة من المستثمرين بسبب سياساتهما المواتية للأعمال، مع تسجيل 239 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية المعلنة 24.5 مليار دولار.
وكانتا الدولتان أيضاً من بين أهم الدول المشاركة بنشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الصفقات وقيمتها، إذ استحوذتا على 52% من حجم الصفقات في المنطقة و81% من قيمتها.
عمليات الاندماج والاستحواذلعبت عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، دوراً مهماً في حجم الصفقات وقيمتها، حيث ساهمت بنسبة 52% من حجم الصفقات و73% من قيمتها الإجمالية.
وارتفعت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المحلية على أساس سنوي بنسبة 44% لتصل إلى 19.3 مليار دولار، مدفوعة في المقام الأول بصفقات نفذتها كيانات مرتبطة بالحكومات في قطاعات النفط والغاز والمعادن والتعدين والمواد الكيميائية. واستحوذ نشاط الاندماج والاستحواذ المحلي على 48% من إجمالي عدد الصفقات.
وحافظت الولايات المتحدة الأمريكية على وصفها الجهة المفضلة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تسجيل 32 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 18.3 مليار دولار.
وقال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ: "شهد نشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسناً ملحوظاً هذا العام، وذلك على خلفية التحولات السياسية الاستراتيجية، وتحرير لوائح الاستثمار وتدفقات رأس المال القوية من المستثمرين".
وتابع: "في الوقت نفسه، مكّن تعزيز العلاقات الإقليمية مع الاقتصادات الآسيوية والأوروبية، إلى جانب العلاقات القوية القائمة مع الولايات المتحدة، دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الوصول إلى أسواق أكبر وأكثر نمواً."
أهم 10 صفقات من نصيب دول الخليجوتركزت 10 من أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 في دول مجلس التعاون الخليجي.
وسجلت المملكة العربية السعودية أكبر صفقة محلية معلنة مع استحواذ "أرامكو السعودية" على حصة 22.5% في شركة "رابغ للتكرير والبتروكيماويات" من شركة "سوميتومو للكيماويات" ومقرها طوكيو، مقابل 8.9 مليار دولار؟
ونوه التقرير بتنفيذ أكبر صفقة في شهر فبراير 2024، مع استحواذ شركة "كلايتون دوبيلير آند رايس" وشركة "ستون بوينت كابيتال" و"مبادلة للاستثمار" على شركة "ترويست إنشورانس هولدينغز" مقابل 12.4 مليار دولار.
وفي مارس 2024، استحوذت شركة "الاستثمار المباشر بي إيه جي (PAG)" و"مبادلة للاستثمار" و"جهاز أبوظبي للاستثمار" على حصة نسبتها 60% في وحدة مراكز التسوق التابعة لمجموعة "تشوهاي واندا" الصينية للإدارة التجارية مقابل 8.3 مليار دولار أمريكي.
وتمركز قطاعا التأمين والنفط والغاز كأكثر القطاعات جذباً للمستثمرين في الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث استحوذا على 34% من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة.
الصفقات المحليةشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إبرام 248 صفقة محلية بقيمة معلنة مجمعة بلغت 19.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها 7% في نشاط الصفقات.
وشاركت شركات خليجية بـِ 81% من هذه الصفقات، مما يعكس المستوى العالي لنشاط الاندماج والاستحواذ داخل المنطقة. وتم تنفيذ 139 صفقة داخل وبين السعودية والإمارات، وهو ما يمثل 56% من إجمالي عدد صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية.
ومع التركيز المتزايد على التحول الرقمي وتغير أنماط الاستهلاك، شهد قطاع التكنولوجيا والمنتجات الاستهلاكية 78 صفقة، مثلت 31% من إجمالي حجم صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية.
واستحوذ قطاعا النفط والغاز والمعادن والتعدين على الحصة الأكبر من صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية من حيث القيمة، بواقع 19 صفقة بلغت قيمتها 10.9 مليار دولار أميركي. وهيمن قطاع النفط والغاز على 46% من إجمالي قيمة تلك الصفقات.
السعودية في الصدارةوتصدرت المملكة العربية السعودية قوائم البلدان المستهدفة وكذلك البلدان المقدِّمة للعروض، مع وجود الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين ومصر في كلا القائمتين أيضاً.
الصفقات الواردةمع تعاظم مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، ارتفع عدد الصفقات الواردة إلى المنطقة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 20%، كما ارتفعت قيمتها بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتم تسجيل 127 صفقة واردة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بقيمة إجمالية معلنة قدرها 10.4 مليار دولار.
وهيمنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة معاً على 42% من إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة. وسجل قطاعا التكنولوجيا والخدمات المهنية أعلى مستوى لحجم وقيمة الصفقات، حيث ساهما بنسبة 48% و39% على التوالي.
وساهمت الولايات المتحدة بنسبة 33% من إجمالي عدد الصفقات في هذه القطاعات، حيث كانت 80% من هذه الصفقات عبارة عن شراكات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يُظهر اهتماماً قوياً من جانب الولايات المتحدة بالتكنولوجيا والخدمات المهنية في دولة الإمارات، وذلك بسبب جهود التحول الرقمي المتزايدة وتبني الذكاء الاصطناعي.
ونظراً لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الخاص، استحوذا دولة الإمارات على 60% من إجمالي عدد صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة و67% من قيمتها.
الصفقات الصادرةكانت الصفقات الصادرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، المساهم الأكبر في إجمالي قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة بنسبة 58%، مع 147 صفقة بلغت قيمتها 41.4 مليار دولار.
واستحوذ قطاعا التأمين والعقارات على 50% من قيمة هذه الصفقات، والتي نتجت أساسا ًعن صفقتين ضخمتين شاركت فيهما صناديق ثروة سيادية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وساهمت الولايات المتحدة والصين بنسبة 70% من قيمة الصفقات الصادرة.
وهيمنت آسيا وأمريكا الشمالية معاً على ما نسبته 46% من إجمالي عدد الصفقات الصادرة و77% من قيمتها.
وقال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "يشهد سوق الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشاطاً كبيراً، إذ نتوقع أن ننهي العام بأكثر من 700 صفقة، مع الإقتراب جداً من الرقم القياسي الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية والبالغ 750 صفقة".
وأضاف: "يعتبر هذا إنجازاً ملحوظاً في ظل الظروف الجيوسياسية غير المستقرة وارتفاع تكلفة رأس المال".