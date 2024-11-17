ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للممثل السوري سامر إسماعيل من جلسة تصوير خضع لها مؤخرا.

وظهر سامو في مقطع الفيديو وهو يتحضر لجلسة التصوير، إذ ظهر وهو يضع يضع مساحيق التجميل على وجهه قبل التصوير.

وتصدر سامر إسماعيل الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ردة فعل خبيرة التجميل، إذ ظهرت وهي تعبر عن إعجابها بجمال سامر إسماعيل قائلة: " ولك شو هل جمال.. ولي على قامتي".

وأظهر إسماعيل ردة فعل لطيفة إذ ابتسم وشكرها على كلامها له.

كانت هذه تفاصيل خبر ردة فعل خبيرة التجميل في كواليس جلسة تصوير سامر إسماعيل تتصدر الترند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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