لمى الرهونجي: "إذا ما رجعت أهلي وأولادي بأمانتكم" فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - شاركت سيدة الأعمال السورية والمتخصصة في مجال الأزياء والجمال لمى الرهونجي، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها ظهرت فيها وهي تقوم بمغامرة خطيرة.



وظهرت لمى في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقف أمام طائرة وتستعد للقيام بمغامرة القفز من الطائرة.

وأرفقت لمى الصور بتعليق كتبت فيه: " مين عنده الجرأة يعملها.. كتبولي أنا طالعة نط.. إذا ما رجعت أهلي وأولادي بأمانتكم.. يا جبار ".

وتفاعل المتابعون مع منشور لمى وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن حماسهم لمشاهدتها وهي تقوم بهذه الحركة، فيما حذرها البعض من خطورة هذه الخطوة.