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ميرنا وليد - بيروت - شاركت سيدة الأعمال السورية والمتخصصة في مجال الأزياء والجمال لمى الرهونجي، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها ظهرت فيها وهي تقوم بمغامرة خطيرة.
وظهرت لمى في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقف أمام طائرة وتستعد للقيام بمغامرة القفز من الطائرة.
وأرفقت لمى الصور بتعليق كتبت فيه: " مين عنده الجرأة يعملها.. كتبولي أنا طالعة نط.. إذا ما رجعت أهلي وأولادي بأمانتكم.. يا جبار ".
وتفاعل المتابعون مع منشور لمى وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن حماسهم لمشاهدتها وهي تقوم بهذه الحركة، فيما حذرها البعض من خطورة هذه الخطوة.
كانت هذه تفاصيل خبر لمى الرهونجي: "إذا ما رجعت أهلي وأولادي بأمانتكم" فما القصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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