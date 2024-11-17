تامر حسني يفتتح حفلات القرية العالمية ويكـ ـشف عن مفاجأة جديدة

ميرنا وليد - بيروت - في أجواء استثنائية مفعمة بالطرب والفرح، أشعل الفنان المصري تامر حسني المسرح الرئيسي في افتتاح حفلات الموسم الجديد للقرية العالمية، بالتعاون مع "مجموعة روتانا للموسيقى".

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الحفل، الذي حضره عشرات الآلاف من الجماهير، كان واحداً من أقوى الفعاليات الموسيقية التي شهدتها دبي هذا العام.

وأعرب تامر عن سعادته الغامرة قائلاً: "في كل مرة اشعر بحب وحفاوة من الجميع ، واشكر القرية العالمية التي اغني بها للمرة الثالثة، كما اشكر روتانا على روعة التنظيم وهذا ما اعتدت دوما عليه في حفلاتي معهم".

وأمتع حسني الحضور بباقة من أبرز أغانيه، بما فيها الأعمال التي اشتهر بها من خلال أفلامه، ليعيش الجمهور أكثر من ساعة ونصف من الحماس والغناء.

وعلى هامش الحفل، التقى تامر بالإعلاميين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كشف عن عمل غنائي جديد يجمعه بالفنان رامي صبري. وقال: "صحيح اننا تاخرنا في هذا التعاون ولكن السبب اننا كنا نريد تقديم عمل فيه احاسيس حقيقية وموضوع يرضي الناس ومشاعر صادقة".