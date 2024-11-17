هل عاد شريف منير لطليقته لورا عماد؟

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل المصري شريف منير جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره برفقة طليقته الفنانة المعتزلة لورا عماد.

وأثار شريف منير التساؤلات حول عودته للورا عماد، إذ ظهرا معا على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "مين يصدق؟" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة، وهما ممسكان بيد بعضهما، مما جعل البعض يتكهن بعودة الحياة الزوجية بينهما.

يذكر أن شريف منير كان قد أعلن طلاقه من لورا عماد في 26 أيلول/ سبتمبر العام الماضي، في منشور عبر حسابه الرسمي كتب فيه: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شي قسمة ونصيب وأتمنى لها كل الخير".

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