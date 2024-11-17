شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد، داخل البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنك المركزي المصري، 49.31 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهليوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنك الأهلي المصري، 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصرواستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك مصر عند: 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك الإسكندرية، 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنك التجاري الدولي، 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويسواستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك قناة السويس عند: 49.34 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلاميوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك فيصل الإسلامي، 49.34 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، 49.35 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيواستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك الكويت الوطني عند: 49.34 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنيوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك قطر الوطني، 49.33 جنيه للشراء، و49.43 جنيه للبيع.
محمد يوسف
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