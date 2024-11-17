ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفلا غنائيا في القرية الذكية، أشعل فيه أجواء المسرح وسط حضور جماهيري كبير.

وتألق عمرو دياب بإطلالة كاجوال أنيقة، إذ ارتدى جاكيت ملونة من دار أزياء "Amiri” يصل سعره إلى 3000 دولار تقريبا.

وأشعل عمرو دياب أجواء الحفل، وسط حضور ضخم كالعادة، إفتتح الحفل بأغنية "يا أنا يا لأ"، ثم قدم باقة من أغانيه الشهيرة مثل "ده لو اتساب"، "بحبه"، و"برج الحوت".

تميز الحفل بميدلي لأغانيه القديمة مثل "قمرين"، "نور العين"، و"العالم الله"، ما أثار تفاعلًا حماسيًا من الجمهور، خاصة مع أدائه لأغنية "وغلاوتك"، وإختتم عمرو دياب الحفل بأغنية "هتدلع"، ليترك بصمة لا تُنسى.

من ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لطرح ألبوم جديد خلال فصل الشتاء حيث بدأ مؤخرا تحضيرات الألبوم.

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يتألق في حفله بالقرية الذكية بجاكيت سعره بآلاف الدولارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.