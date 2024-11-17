ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا، متابعيها عبر حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور جديدة لها برفقة أولادها. إحالة عمرو دياب إلى محكمة الجنح بتهمة صفع المعجب في حفل الزفاف

وظهرت فاليري في الصور وهي تستمتع بوقتها مع توأمها تمار وجازمين، وطفلها الصغير، على البحر بأوقات رائعة.

وبدت فاليري في الصور بإطلالة طبيعية للغاية وبدون مكياج، كما أظهرت فاليري في الصور وجه إبنها الصغير بشكل واضح.

يذكر أن فاليري كانت قد أنجبت بداية هذا العام ابنها، الا انها لم تكشف عن اسمه حتى الساعة، إذ إنها تحب أن تترك بعض تفاصيل حياتها الخاصة لها.

كانت هذه تفاصيل خبر فاليري أبو شقرا بإطلالة طبيعية للغاية.. وأول ظهور واضح لإبنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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