داليا البحيري توّجه رسالة لمنة شلبي

نشرت الفنانة داليا البحيري عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام"، منشوراً أشادت فيه بـ فيلم "الهوى سلطان"، موجهة من خلاله رسالة لبطلة الفيلم منة شلبي".

قالت داليا في منشورها: "لسه خارجة من فيلم الهوى سلطان... أولًا أنا مشاهدة غلسة أوي وبضحك بصعوبة ومش أي حاجة بتعجبني... ساعتين ضحكت من قلبي وطول الفيلم على وشي ابتسامة بجد فيلم السهل الممتنع كل الناس خارجة مبسوطة مش لازم الفيلم يبقي فيه حركات مفزلكة بالكاميرا وأكشن أو تويست جديد عشان يبقي فيلم حلو... ولا ثانية مليت".

أضافت البحيري: براڤو كل صناع الفيلم شكرًا من قلبي منة شلبي إنتي ضحكتيني وبكيتيني مبروك حبيبتي". فيلم "الهوى سلطان"، من بطولة كل من: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لأحمد فهمي وهاني نجيب.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حيث يستعرض العلاقات والحب بين الأصدقاء.

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