عمرو دياب يشعل مواقع التواصل بسبب حقيبة

أشعل الفنان عمرو دياب، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد ظهوره بإطلالة لافتة، وذلك بعد إحياء حفل عرض أزياء إيلي صعب، في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل صورة لعمرو دياب، من داخل طائرة خاصة، ظهر فيها وهو يحمل حقيبة من "لويس فويتون"، لاقت تفاعلاً واسعاً على الـ"سوشيال ميديا"

كان عمرو دياب، قد أحيا حفل عرض أزياء إيلي صعب، في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث أعاد غناء أغنيته الشهيرة "نور العين" بتوزيع موسيقي مختلف ضمن فعاليات الحفل الذي حضره عدد كبير من نجوم العرب والعالم.

من ناحية أخرى، طرح عمرو دياب أغنية جديدة، بعنوان "تتحبي"، كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد يحيى، ميكساج وديچيتال ماستر أمير محروس، وفور طرح الأغنية تصدرت تريند موقع التواصل الاجتماعي "X"، كما طرح أغنية "الطعامة" عبر قناته على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أحمد إبراهيم.

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