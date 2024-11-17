جيسيكا عازار تكـ ـشف عن صورة جديدة لإبنتها شاها بمناسبة الكريسماس

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار، متابعيها عبر حسابها الرسمي، على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لإبنتها شاها.

وظهرت شاها في الصورة أمام شجرة عيد الميلاد، وترتدي ملابس مكتوب عليها: "baby's first christmas "، "الكريسماس الأول للطفل". وكانت أعلنت جيسيكا عازار ولادة ابنتها "شاهة" أو Shaha باللغة الانجليزية منذ شهر، وهذا الاسم الذي اعتبره البعض نادراً أو غريباً لأنه غير متداول كثيراً في لبنان. الا إن معنى هذا الاسم مميز للغاية، فهو أصله فارسي. ويلفظ شاه، وهو لقب كان يطلق على ملوك وسلاطين إيران، كما تطلق كلمة الشاه على كل من هو أعلى سلطة ومكانة وأقوى.

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