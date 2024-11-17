حسين فهمي يعرب عن دعمه للأفلام الفلسطينية واللبنانية

تصدر الفنان حسين فهمي قائمة الأكثر تداولاً على منصة "إكس" عالميًا لليوم الثاني على التوالي، محققًا المرتبة الخامسة، حيث أثار حديثه في افتتاح الدورة الخامسة والأربعين لـ مهرجان القاهرة السينمائي أمس تفاعلًا واسعًا. وقد عبّر فهمي عن دعمه للأفلام الفلسطينية واللبنانية تضامنًا مع الأوضاع الصعبة في البلدين، كما نعى شقيقه الراحل، الفنان مصطفى فهمي، بكلمات مؤثرة من على مسرح المهرجان.

ونقل مصدر اعلامي تفاصيل كلمة حسين فهمي، التي عبّر فيها عن دعم المهرجان للقضية الفلسطينية وتضامنه مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مصر الأولى. وتضمن حفل الافتتاح مقطع فيديو عرض لقطات تكريمية للفنانين الراحلين، من بينهم شقيقه مصطفى، الذي رحل قبل أيام قليلة.

أثارت كلمات حسين فهمي تعاطفًا كبيرًا من الحضور، حيث جسدت مشاعره تجاه شقيقه الراحل وأهمية مواصلة العمل رغم الحزن. وقد تداول مستخدمو مواقع التواصل حديثه، ما ساهم في صعود اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولاً عالميًا على منصة "إكس".

وتشير بعض المصادر إلى أن حسين فهمي كان يعتبر شقيقه مصطفى بمثابة "ابن" له نظرًا لفارق العمر بينهما، مما يفسر عمق الرثاء الذي عبّر عنه في كلمته وسط حضور المهرجان.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الظهور الإعلامي الأول لحسين فهمي بعد وفاة شقيقه

حسين فهمي يكشف تحديات وصعوبات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة