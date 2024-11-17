شكرا لقرائتكم خبر عن نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل إلى البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين والان نبدء بالتفاصيل



ويضم وفد المملكة المشارك في القمة، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ونائب وزير المالية الشريا السعودي الدول مجموعة العشرين، عبد المحسن بن سعد الخلف.

ومن المقرر أن يشارك وقد المملكة برئاسة سمو وزير الخارجية في عدد من اجتماعات القمة التي ستبحث المستجدات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية، وستتناول تعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار العالميين. الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم الأحد إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، لترأس وفد المملكة المشارك في قمة دول مجموعة العشرين برئاسة البرازيل، وذلك نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -.ويضم وفد المملكة المشارك في القمة، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ونائب وزير المالية الشريا السعودي الدول مجموعة العشرين، عبد المحسن بن سعد الخلف.ومن المقرر أن يشارك وقد المملكة برئاسة سمو وزير الخارجية في عدد من اجتماعات القمة التي ستبحث المستجدات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية، وستتناول تعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار العالميين.