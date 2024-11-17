شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 130 ألف مستفيد من العيادات الخارجية بمركزي بريدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تجمع القصيم الصحي أن الإحصائيات الصادرة عن مستشفى بريدة المركزي، أحد أعضاء التجمع، أظهرت أن مجموع المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بلغ 130,456 مستفيدًا خلال الأشهر التسعة الماضية (يناير – سبتمبر).

وبيّن التجمع أن عيادات العظام تصدرت قائمة المستفيدين بـ 17,529 مستفيدًا، تليها عيادات العيون والبصريات بـ 17,277 مستفيدًا، ثم الجلدية بـ 10,613 حالة، والجراحة العامة بـ 14,170 حالة، كما قدمت عيادات الباطنة خدماتها لـ 9,405 مراجعين، بينما استقبلت عيادات الأنف والأذن والحنجرة 9,154 مستفيدًا، وعيادات المسالك البولية 7,458 حالة، والجهاز الهضمي 5,417 مريضًا، وطب القلب 4,796 مستفيدًا.

عيادة أمراض الصدر

وأشار إلى أن عيادة أمراض الصدر بلغ عدد مراجعيها 3,633 حالة، وعيادات السمنة 3,195 مستفيدًا، والسكر 2,548 مريضًا، والروماتيزم 2,358 مراجعًا، وأمراض الكلى 1,741 حالة، وعيادات التخدير 1,573 مستفيدًا، إضافة إلى 10,340 حالة ضمن خدمات متنوعة أخرى.

لافتًا النظر إلى أن التجمع يواصل جهوده لتحسين الخدمات الصحية، عبر تنفيذ خطط مستقبلية لتطوير العيادات وتوسيع نطاق الرعاية في جميع مكوناته الصحية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 لتحسين جودة الحياة، وبناء مجتمع حيوي.