شكرا لقرائتكم خبر عن "البريد السعودي" يُصدر طابعًا بريديًا عن اليوم العالمي للجودة والان نبدء بالتفاصيل

اليوم العالمي للجودة

الدمام - شريف احمد - أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل" طابعًا بريديًا فئة 3 ريالات بمناسبة اليوم العالمي للجودة، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الجودة وتطبيق معاييرها العالمية في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة والخدمات.وجاء الطابع البريدي بشعار "الجودة.. من الامتثال إلى الأداء المتميز"، تأكيدًا على أن الجودة تُعد قيمة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتمثل دعامة رئيسة تدعم الاقتصاد الوطني، وترفع مستوى المعيشة من خلال توفير منتجات وخدمات تتوافق مع أعلى معايير السلامة والموثوقية.ويُعد اليوم العالمي للجودة فرصة مهمة لتعزيز ثقافة الجودة والالتزام بالمعايير العالمية على مختلف المستويات، بدءًا من المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال وصولًا إلى الأفراد؛ بهدف ضمان سلامة المستهلك وتحسين تجربته من خلال تقديم المنتجات والخدمات التي تتوافق مع أعلى معايير السلامة.كما يبرز هذا اليوم أهمية التعاون بين الجهات الوطنية؛ لتحقيق أهداف الجودة عبر توحيد الجهود وتوفير بيئة تنافسية تدعم الاقتصاد والمجتمع.ومع التوجه المتزايد نحو الابتكار والاستدامة، أصبحت الجودة مفهومًا شاملًا يتجاوز الامتثال للمعايير التقليدية ليشمل الابتكار المستمر والتحسين في شتى القطاعات، مما يسهم في دفع عجلة التنمية ومواكبة التحولات في الأسواق المحلية والعالمية.يذكر أن الطوابع البريدية الصادرة عن البريد السعودي "سبل" تواكب أبرز الأحداث الوطنية والمناسبات الدولية، حيث يعكس كل طابع منها حدثًا مهمًا أو تُخلّد مشهدًا بارزًا في تاريخ المملكة، مما يجعلها خيارًا مميزًا لهواة جمع الطوابع حول العالم، وأداة توثيقية تهم المؤرخين المهتمين بتسجيل محطات التاريخ.