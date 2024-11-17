شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أكثر من نصف مليون طالب لمقاعد الدراسة في 2455 مدرسة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت منطقة مكة المكرمة اليوم الأحد أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في 2455 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني لعام 1446هـ، عقب إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول.



وانتظم الطلاب والطالبات في مقاعدهم الدراسية بجدية ونشاط، وسط جهود مكثفة من إدارة تعليم مكة ومكاتب التعليم والمدارس، التي أعدّت خططًا استراتيجية لضمان انسيابية العملية التعليمية من أول يوم، وتهيئة بيئة مدرسية جاذبة وداعمة.



وفي إطار المتابعة الميدانية، قام المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام، بزيارة عدد من المدارس للاطلاع على سير العملية التعليمية وجاهزية المدارس، مهنئًا الطلاب بعودتهم، وحثهم على مواصلة الاجتهاد لتحقيق النجاح والتفوق في رحلتهم التعليمية.