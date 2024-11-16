شريف منير يكشف موعد عرض فيلم "مين يصدق" بالتعاون مع أشرف عبد الباقي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2024 02:53 مساءً - كشف الفنان شريف منير عن موعد عرض فيلم "مين يصدق؟" الذي يشاركه البطولة فيه الفنان أشرف عبد الباقي وتخرجه زينة عبد الباقي، وذلك بعد مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، ولاقى نجاحاً كبيراً وإشادات من صناع الفن.

وأكد شريف منير من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام أن موعد عرض الفيلم بدور العرض السينمائي سيكون 27 نوفمبر الجاري، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذا المنشور، وأكدوا على حماسهم لمتابعة هذا العمل، خاصةً وأنه التجربة الإخراجية الأولى لزينة ابنة أشرف عبد الباقي.

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قصة وصناع الفيلم

فيلم "مين يصدق؟" يعتبر من الأفلام الروائية التي تركز على قصة "نادين"، التي تملأ فراغ حياتها بارتباطها بشاب محتال يُدعى "باسم" معاً، يتورطان في عمليات نصب تجرهما إلى مواقف معقدة تختبر قوة علاقتهما وتضعها على المحك.

يشارك في بطولة الفيلم شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، ويشهد الفيلم ظهور مميز للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، من إخراج زينة عبد الباقي وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت.

أعمال شريف منير الدرامية

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مسلسل "بقينا اتنين" هو آخر أعمالالدرامية، ودارت أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.

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