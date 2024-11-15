على طريقة أحمد زكي.. استبعاد إسلام إبراهيم من مسلسل بسبب وسامته

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 نوفمبر 2024 04:23 مساءً - أثار الفنان إسلام إبراهيم جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية، بعد تصريحه بأنه انسحب من مسلسل مقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، بسبب رؤية بطلة العمل على أنه ليس وسيماً بما يكفي لتقديم دور البطولة أمامها، وسط تساؤلات عن هوية الفنانة التي قامت بهذا التصرف، لاسيّما أن إسلام تحفظ على ذكر اسمها.

إسلام إبراهيم يكشف تفاصيل استبعاده

وقال إسلام إبراهيم، خلال لقائه في برنامج "الراديو بيضحك" الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، عبر إذاعة الراديو 9090، رداً على سؤال تواجده في موسم دراما رمضان 2025: "والله كان في مشروع لرمضان بس للأسف محصلش نصيب، كنت مترشح لبطولة، لكن البطلة شافت إن أنا مش قمور كفاية"، واستكمل بعد اندهاش مقدمة البرنامج: "والله العظيم ده حصل فعلاً، فأنا انسحبت بشياكة وهدوء".



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تصريح إسلام إبراهيم أعاد الأذهان إلى نفس الواقعة التي تعرض لها الفنان الراحل أحمد زكي عام 1975؛ عندما تم ترشيحه لتجسيد إحدى الشخصيات الرئيسية في فيلم "الكرنك" أمام السندريلا سعاد حسني، وكان وقتها في بداية مشواره الفني، وقبل انطلاق التصوير بيوم واحد؛ أبلغته شركة الإنتاج بالاستغناء عنه، حيث اعتبر صناع الفيلم أن أحمد زكي غير وسيم للوقوف أمام سعاد حسني وتقع في حبه بالفيلم.

استبعاد أحمد زكي أمام سعاد حسني بسبب شكله

هذه الواقعة رواها الإعلامي المصري عمرو الليثي، نجل منتج فيلم "الكرنك" الراحل ممدوح الليثي، حيث كشف الليثي عن اعتراض المنتج رمسيس نجيب على إسناد دور البطولة في الفيلم لصالح أحمد زكي، قائلاً: "سعاد حسني تحب الولد الأسمر ده! ليذهب الدور للممثل الشاب وقتها نور الشريف، وعن سؤال أحمد زكي عن سبب استبعاده، كانت الإجابة: "شكلك وحش. أسود وشعرك أكرت مش هتنفع. إزاي تحب سعاد حسني في الفيلم".

وشارك إسلام إبراهيم في موسم دراما رمضان 2024، خلال مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، المقتبس من أحداث حقيقية، وقام ببطولة العمل كلٌّ من: سلمى أبو ضيف، ليلى زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، إنعام سالوسة، جلا هشام، إلهام صفي الدين، وضيفا الشرف هند عبدالحليم، محمد شاهين، وإخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر، ومن إنتاج عبد الله أبوالفتوح.

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