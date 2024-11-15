بمشاركة هيئة الأفلام السعودية حسين فهمي يفتتح سوق القاهرة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 نوفمبر 2024 04:23 مساءً - يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الجمعة 15 نوفمبر، سوق الأفلام، ضمن فعاليات الدورة الـ45، بمشاركة "هيئة الأفلام السعودية"، و"راديو وتلفزيون العرب"، و"مهرجان بكين السينمائي الدولي".

ويتحدث خلال افتتاح سوق الصناعة رئيس المهرجان الفنان الكبير حسين فهمي، ومدير المهرجان الناقد الفني عصام زكريا، ومدير أيام القاهرة للصناعة محمد سيد عبد الرحيم.

سوق مهرجان القاهرة السينمائي يُعتبر واحدًا من أبرز الفعاليات التي تجمع بين صناع السينما والشركات الإنتاجية من مختلف أنحاء العالم العربي والدولي، ويضم السوق عددًا من شركات الإنتاج المصرية والهيئات السينمائية الكبرى، وعلى رأسها هيئة الأفلام المصرية التي تلعب دورًا محوريًا في دعم الصناعة السينمائية المحلية خلال المرحلة الأخيرة.

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مشاركة خاصة لـ مهرجان بكين السينمائي الدولي

إلى جانب ذلك، يشارك مهرجان بكين السينمائي الدولي، مما يُثري الحدث بفرص تعاون دولية واسعة بين السينمائيين والمنتجين من مختلف الثقافات والخلفيات، ويعزز من مكانة مهرجان القاهرة كمنصة حيوية للتبادل الثقافي السينمائي في المنطقة.

ويضم العارضين في سوق الأفلام كلا من: "لجنة مصر للأفلام"، و"غرفة صناعة السينما المصرية"، و"مهرجان بكين السينمائي الدولي"، و"هيئة الأفلام السعودية"، و"راديو وتلفزيون العرب"، و"جيمناي أفريكا"، و"جراج ارت للإنتاج"، و"حواديت فيلمز"، و"ديجتيزد".

أيام القاهرة لصناعة السينما منصة لدعم المشروعات

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

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