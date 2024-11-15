نور النبوي يروج لفيلم الحريفة 2 بهذه الطريقة 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 نوفمبر 2024 04:23 مساءً - كشف الفنان نور النبوي عن موعد عرض الجزء الثاني من فيلم "الحريفة"، وذلك بعد انتهاء تصويره منذ أيام، وإطلاق الفيديو الدعائي له مؤخراً عبر منصات السوشيال ميديا.
شارك نور عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" البرومو الخاص بالفيلم، وكتب تعليقاً قال فيه: "اللي جاي مجاش زيه.. توكلنا على الله، الإعلان الرسمي لفيلم الحريفة 2 الريمونتادا 4 ديسمبر في جميع دور العرض في مصر، و5 ديسمبر في الوطن العربي".
تفاعل عدد كبير من الجمهور مع البرومو، وأضافوا العديد من التعليقات التي كشفت عن حماسهم لمتابعة العمل فور عرضه بدور السينما، خاصة أن الجزء الأول من الفيلم حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.
يمكنك متابعة غياب والده وحب السينما.. لحظات ومشاهد من طفولة نور خالد النبوي
ويُشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: نور النبوي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، ريما مصطفى، عبد الرحمن محمد، شريف دسوقي، فراس سعيد.
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شارك نور عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" البرومو الخاص بالفيلم، وكتب تعليقاً قال فيه: "اللي جاي مجاش زيه.. توكلنا على الله، الإعلان الرسمي لفيلم الحريفة 2 الريمونتادا 4 ديسمبر في جميع دور العرض في مصر، و5 ديسمبر في الوطن العربي".
تفاعل عدد كبير من الجمهور مع البرومو، وأضافوا العديد من التعليقات التي كشفت عن حماسهم لمتابعة العمل فور عرضه بدور السينما، خاصة أن الجزء الأول من الفيلم حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.
يمكنك متابعة غياب والده وحب السينما.. لحظات ومشاهد من طفولة نور خالد النبوي
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A post shared by Nour El Nabawy (@nourelnabawy)
قصة وصناع العملحيث دارت أحداث الجزء الأول من الفيلم حول إجبار الظروف "ماجد"، الشخصية التي لعبها نور خالد النبوي، على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى أخرى حكومية، وبمرور الوقت يكسب احترام زملائه؛ بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم، وينضم إلى فريق المدرسة المشارك في إحدى المسابقات الرياضية، على أمل الفوز بجائزة كبرى.
ويُشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: نور النبوي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، ريما مصطفى، عبد الرحمن محمد، شريف دسوقي، فراس سعيد.
آخر أعماله الدراميةمن جهه أخرى، يعرض لنور النبوي الآن أولى بطولاته الدرامية مسلسل "6 شهور"، ويشاركه البطولة نور إيهاب، مراد مكرم، ومجدي بدر، وعدد كبير من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفى الصولي.
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