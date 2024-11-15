بالفيديو والصور.. موضي وخديجة وتهاني ودخون يشعلن مسرح أبو بكر سالم بموسم الرياض بحفلة لا يوقف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 نوفمبر 2024 04:23 مساءً - في حفل مختلف تميز بالحماس والطرب وتفاعل جماهير موسم الرياض، شهد مسرح أبو بكر سالم، في الرياض، أمسية غنائية مميزة؛ نالت إعجاب المسرح وأشعلت حماسهم، ورقصوا وغنوا معها، وكانت بعنوان "لا يوقف"، جمعت عدداً من نجمات الغناء في السعودية. الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA"، وتنظيم بنش مارك، شارك فيه الفنانة تهاني السلطان، والفنانة دخون، والفنانة خديجة معاذ، والفنانة موضي الشمراني.
وتعتبر هذه الحفلة جزءاً من سلسلة الفعاليات المتنوعة التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه في موسم الرياض، بتنظيم شركة بنش مارك.
27ديسمبر بعنوان "حفلة غنائية" يحييها تامر حسني.
3 يناير "حفل غنائي" للفنانه نانسي عجرم ورامي صبري.
8 يناير بعنوان " ليلة شبابية" عبد الوهاب وسلطان المرشد ومتعب الشعلان، عبدالعزيز المعني.
10 يناير بعنوان "حفل غنائي" للفنان محمد حماقي.
17 يناير "حفل غنائي" الفنانه أحلام.
14 فبراير " ليلة الموسيقارعمر خيرت" لـ الموسيقار عمر خيرت.
21 فبراير بعنوان "حفلة غنائية" سيحييها الفنان تامر عاشور.
وكان موسم الرياض قد انطلقت فعالياته السبت 12 أكتوبر 2024 بحفل افتتاح ضخم.
الفنانة دخونبدأ الحفل بالفنانة دخون، التي أدت بصوتها الجميل وأدائها المميز، وبدأت بغناء أغنية للفنان رابح صقر، وهي "في منتهى الرقة"، ثم غنت "العين"، و"أحتاجك"، وختمت حفلها بأغنية غربية بإيقاع عربي.
الفنانة خديجة معاذبعد ذلك، قدمت الفنانة خديجة معاذ أغاني رائعة تفاعل معها الجمهور، حيث غنت بداية أغنية للفنان عبدالله الرويشد، وهي "أبيك بعيوبك"، ثم غنت أغنية للفنانة نوال الكويتية "تدري ولا ما تدري"، ثم غنت بعدها أغنية للفنان محمد عبده وهي "لا لا تضايقونه"، ثم غنت أغنية للفنان رابح صقر وهي "دمعتي ما هي بحسف تنزل عليك"، ثم غنت بطلب من الجمهور أغنية "بحر الهوى"، وبعدها غنت "قولي عني جنوبية"، وختمت حفلها بأغنية "الله ينصرك يا محمد".
الفنانة تهاني السلطانثم ظهرت الفنانة تهاني السلطان، التي أسرت الحضور بأغانيها الخليجية، حيث غنت "هالزين"، ثم غنت أغنية للفنان محمد عبده "لي ثلاثة أيام"، بعدها غنت "استعد لعتابك"، ثم غنت "ترقد وأنا عيني شقية"، ثم غنت "يا ليتني ما دخلت السوق"، وبعدها ختمت حفلها بأغنية "ألا يا عيوني".
الفنانة موضي الشمرانيوفي النهاية، أمتعت الفنانة موضي الشمراني الحضور بمجموعة من أغانيها الشهيرة التي نالت إعجاب الجميع، وسط تصفيق وتشجيع مع كل أغنية، حيث غنت "على الغالي يا عين"، ثم غنت "علم سيري" للفنان اليمني محمد مرشد ناجي، وبعدها غنت "ونتي"، ثم غنت "أجيبه يعني أجيبه"، ثم غنت أغنية "تصدق ولا أحلفلك" للفنان الراحل طلال مداح، ثم غنت قفلوا باب المشاريه"، ثم غنت "ما هزّ فيني شعره".
وتعتبر هذه الحفلة جزءاً من سلسلة الفعاليات المتنوعة التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه في موسم الرياض، بتنظيم شركة بنش مارك.
حفلات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالموتبقى من حفلات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم حفل في
27ديسمبر بعنوان "حفلة غنائية" يحييها تامر حسني.
3 يناير "حفل غنائي" للفنانه نانسي عجرم ورامي صبري.
8 يناير بعنوان " ليلة شبابية" عبد الوهاب وسلطان المرشد ومتعب الشعلان، عبدالعزيز المعني.
10 يناير بعنوان "حفل غنائي" للفنان محمد حماقي.
17 يناير "حفل غنائي" الفنانه أحلام.
14 فبراير " ليلة الموسيقارعمر خيرت" لـ الموسيقار عمر خيرت.
21 فبراير بعنوان "حفلة غنائية" سيحييها الفنان تامر عاشور.
وكان موسم الرياض قد انطلقت فعالياته السبت 12 أكتوبر 2024 بحفل افتتاح ضخم.
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