رامز جلال يغني لـ "عصفور الطرب العربي" والآخر يرقص

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل ومقدم البرامج المصري رامز جلال، متابعيه عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف له.

وظهر رامز جلال في مقطع الفيديو وهو يحمل طائر ملون بيده، ويقوم بدندنة موسيقى فيلم "الأب الروحي" الشهيرة، ليظهر الطائر وهو يرقص على الحان رامز بطريقة طريفة وعفوية.

وأرفق رامز مقطع الفيديو بتعليق اكتفى فيه بكتابة: "عصفور الطرب العربي".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور رامز وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن إعجابهم بلطافة العصفور وبطريقة رامز بدندنة اللحن، كما عبروا عن حماسهم لمشاهدة رامز في أعمال جديدة قريبا.

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