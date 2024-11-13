التصاريح الأمنية تؤجل تصوير مسلسل "جوما" لـ ميرفت أمين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - حصل فريق عمل مسلسل "جوما" للفنانة ميرفت أمين، على إجازة اضطرارية منذ أكثر من أسبوعين، وذلك بشكلٍ مفاجئ، بسبب تأخُّر استخراج التصاريح الأمنية للتصوير في أحد أماكن التصوير "اللوكيشن" بمحافظة الجيزة.

استئناف التصوير خلال أيام

علمت «الخليج 365» أنّ التصاريح الأمنية لمسلسل ميرفت أمين الجديد، في مراحلها الأخيرة، ومن المُنتظر استخراجها منتصف الأسبوع المُقبل؛ ليستأنف المخرج محمد النقلي التصوير فوراً، لاسيّما وأن المشروع تعطل طويلاً؛ فضلاً عن وجود مشاهد سيُجرى تصويرها في أكثر من مكان، مثل مدينة بورسعيد، وكذلك السفر إلى دولة الأردن.

وتظهر ميرفت أمين في حكاية "جوما" بدَور أم لفتاتين: الأولى تجسّد دورها ريم البارودي، والثانية تلعب شخصيتها منة عرفة، والتي جاءت بديلة عن الفنانة منة فضالي- التي اعتذرت عن المشروع بشكلٍ مفاجئ- وخلال الأحداث تتعرّض ميرفت أمين للمواقف التي تحاول مسحها تماماً من حياتها، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي. والحكاية يشارك في بطولتها: محمود عبدالمغني، محمد مهران، فراس سعيد. ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

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تفاصيل مسلسل "جوما" بطولة ميرفت أمين

مكوّن من 15 حلقة، وهو ضمن حكايات مسلسل "طرف خيط" المكوّن من 3 حكايات أخرى؛ حيث تحمل الحكاية الثانية اسم: "حبيبة"، بطولة: داليا مصطفى، رياض الخولي، أحمد وفيق، فادية عبدالغني، مروة عبدالمنعم، هاجر الشرنوبي. وتأليف مجدي صابر، وإخراج عبدالعزيز حشاد. مسلسل "علاقة حرجة" بطولة: سوسن بدر، رانيا يوسف ، ومروة الأزلي. من تأليف عصام حلمي، وإخراج أحمد صقر. ومسلسل "حكاوي المدينة"، بطولة: حورية فرغلي، نضال الشافعي، إنجي علي. من تأليف سيد شحاتة، وإخراج حسين السيد.

وينتمي "جوما" إلى الدراما النفسية، التي تحمل قدْراً من التشويق والغموض؛ حيث إن "جوما" تعني "الممحاة- الأستيكة"، في إشارة إلى ذاكرة الشخص، التي قد تنسى بعض الأحداث والشخصيات. ومن المُقرر الإعلان عن أبطال المشروع فور التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.

أحدث أعمال ميرفت أمين الدرامية

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يُذكر أنقد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "مليحة"، بطولة: دياب، أشرف زكي، حنان سليمان، علي الطيب، أمير المصري وغيرهم. وهو من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

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