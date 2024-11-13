معجب أراد التقاط صورة مع ترافيس سكوت..وردّة فعل الأخير غير متوقعة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - انتظر معجب صغير في السن ظهور النجم ترافيس سكوت من مكانه، لإلتقاط صورة تذكارية معه، الا ان ردّة فعل الأخير كانت غريبة، اذ رفض ذلك وقال له: "لا تلمسني".



وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل.

على صعيد آخر احتفل ترافيس سكوت مؤخرا بعيد ميلاد صديقه وأهداه هدية مذهلة وهي عبارة عن ساعة باهظة الثمن Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked.

تعرف هذه الساعة الحصرية بتصميمها المعقد والمخرم، ما يسمح برؤية واضحة لآلياتها المتطورة، ويعزز الدقة والثبات، ويصل سعرها إلى 629,995 دولار.

