هكذا احتفلت باريس هيلتون بيوم ميلاد ابنتها لندن

باريس هيلتون توثق أسعد اللحظات مع ابنتها

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باريس وابنتها في زيارة إلى لندن لأول مرة

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - في يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر، احتفلت النجمة الأمريكية، البالغة من العُمر 43 عاماً، بيوم الميلاد الأول لابنتها لندن مارلين من خلال منشور يضم مجموعة من اللحظات السعيدة والدافئة لابنتها خلال عام، وكانت قد أطلقت باريس اسم لندن على ابنتها بسبب حبها الجم لهذه المدينة الساحرة من وجهة نظرها.وعلقت، التي تعيش في لندن مع زوجها كارتر ريوم، على المنشور قائلة: "قبل عام واحد، وُلدت طفلتي الجميلة لندن، لقد جلبت المزيد من الحب والنور والسعادة إلى حياتنا أكثر مما كنت أحلم به".وأضافت: "كل أمنياتي في 11/11 تحققت في اللحظة التي حملتك فيها بين ذراعي".واختتمت هيلتون كلامها قائلة: "إن مشاهدتك وأنت تكبرين خلال هذا العام كانت أعظم نعمة، ولا أستطيع انتظار كل اللحظات السحرية التي سنواصل صنعها معاً"إليكِ هذا الخبر أجمل إطلالات حفل ميوزيك أواردز 2024



باريس هيلتون، شاركت صورة عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" وهي تلاعب ابنتها الرضيعة لندن، في الطائرة، في أثناء رحلتها إلى لندن مع ابنتها لأول مرة، وعلقت: "إحضارها إلى المدينة التي سُميت باسمها لأول مرة هو حلم أصبح حقيقة".

وتابعت عن ارتباطها الخاص في طفولتها بهذا المكان: "لقد كنت أقضي في طفولتي كل صيف في هذا الفندق، والآن أستطيع مشاركة هذا التقليد العائلي الخاص مع ابنتي، لندن. سُميت على اسم مدينتي المفضلة في العالم! لا أستطيع الانتظار لصنع ذكريات جديدة معها في مدينتي وفندقي المفضل".



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باريس هيلتون تتحدث عن ابنتها لندن: جادة ولطيفة

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شاركت باريس هيلتون صور ابنتها الصغيرة حينما كانت تبلغ من العُمر 5 أشهر على حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام"، ويُذكر أنها كانت المرة الأولى التي تنشر فيها وجه ابنتها التي استقبلتها في نوفمبر الماضي، ولم يتوقف الأمر على إظهار وجهها، بل تحدثت عن ابنتها "لندن" للمرة الأولى أيضاً في البودكاست الخاص بها "أنا باريس" يوم الأحد 21 من أبريل، وحكت لجمهورها عن تفاصيل تخص صغيرتها من ناحية الشكل والطباع، وعلاقتها بابنها الأكبر "فونيكس".

ووصفت هيلتون ابنتها بأنها طفلة "جادة ولطيفة"، وتابعت: "حسناً، عمرها 5 أشهر فقط، لكن يمكنني بالفعل أن أقول إنها جادة جداً ولطيفة جداً، تذكرني كثيراً بشقيقتي نيكي هيلتون"، بينما أكدت أن ابنها فونيكس البالغ من العمر 15 شهراً، يعتني بها كثيراً، وأضافت هيلتون: "عندما أنظر إلى صور طفولتي، أشعر بأن فونيكس هو توأمي، ولكن تبدو لندن الصغيرة مثل نيكي تماماً؛ لذلك من اللطيف أن نقارن كل تلك الصور معاً".

وقالت هيلتون عن ابنتها لندن إنها "لم تجلس بعد لكنها تضحك وتنام طوال الليل"، وأردفت: "لندن تحب شقيقها الأكبر، إنه لطيف جداً معها، فقط رؤيتهما معاً يجعلني أشعر أنني محظوظة، وأحياناً تكون في كرسيها الصغير ويقف هناك ويهزها ذهاباً وإياباً، وتنظر إليه بابتسامة كبيرة، أنا متحمسة للغاية لمشاهدتهما يكبران معاً ويصبحان أفضل الأصدقاء".

وأعلنت هيلتون وزوجها كارتر ريوم، عن وصول ابنتهما لندن عن طريق أم بديلة في نوفمبر 2023، كما رحب الزوجان بابنهما فونيكس عن طريق أم بديلة أيضاً في يناير 2023.



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