بإطلالات مميزة.. ساندرا رزق تستذكر الأوقات الجميلة التي قضتها في الفترة الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - إستذكرت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق الأوقات الجميلة التي قضتها في الأونة الأخيرة، من خلال مجموعة من الصور التي شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت بعدد من الإطلالات الصيفية المميزة التي إستعرضت من خلالها جمالها و أنوثتها.



و في وقت سابق، نشرت ملكة جمال لبنان لعام 2000 ساندرا رزق الجمهور، صورتين لها برفقة إبنتها نور نصر، و تألقتا بإطلالات جميلة للغاية.

نور أصبحت شابة جميلة للغاية، تشبه والدتها إلى حد كبير، وعلقت ساندرا قائلة: "صديقتي بكل الأوقات".

