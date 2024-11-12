إسعاد يونس بحسرة: أفتقد أصدقائي الفنانين الراحلين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت الفنانة إسعاد يونس بحسرة عن خسارتها لعدد كبير من أصدقائها الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا، معبرة عن حزنها والتأثير الكبير لهذا الأمر عليها.

وقالت النجمة المصرية: “في ناس مش عايزة أصدق أبدا أنهم مشيوا زي سمير غانم وسهير البابلي وصلاح السعدني، في ناس كدة بتعامل أنهم موجودين، أنا عندي حكمة إننا بنودع لحد ما نتودع”.

وأضافت في لقاء مع “الملز”: “بيوحشوني جداً لكن الحمد لله أن فيه جيل من الشباب شاطر كثير مخلي الواحد مش حاسس أن الساحة فضيت”.

وعبّرت كذلك عن رغبتها وترحيبها بمشاركة الفنانة شريهان في مسرحية جديدة، وذلك بعد عودتها للعمل المسرحي بعد غياب طويل، وقالت بعفوية: “أتمنى أن نكون أنا وشريهان مع بعض في مسرحية لو هي عندها استعداد، ما بيننا يسمح جدا أننا نعمل شغل سوا بس هي ظروفها تسمح”.

يذكر أن النجمة المصرية قدمت مسرحية “إس إس هانم” على مسرح محمد العلي، وشاركها في بطولتها مجموعة من النجوم من بينهم حجاج عبد العظيم، كريم عفيفي، ميرنا جميل وآخرين.