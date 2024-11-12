نجوم الفن يواسون أحمد مكي بوفاة والدته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان أحمد مكي مساء أمس (السبت) عن وفاة والدته، وذلك عبر حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب قائلاً: “سبحان من له الدوام، توفيت اليوم أمي (حورية محمد جمال الدين شاكر)، أرجو منكم الدعاء لها”.

أضاف: “اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعفُ عنها، وأكرم نزلها اللهم أبدلها داراً خيراً من دارها وأهلًا خيراً من أهلها وأدخلها الجنة برحمتك وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، يا أرحم الراحمين.

وحرص عدد كبير من زملاء مكي على مواساته في وفاة والدته حيث علقوا على منشوراته في مواقع التواصل المختلفة داعين لها بالرحمة والمغفرة.

كتبت الفنانة ياسمين عبد العزيز قائلة: “البقاء لله ربنا يرحمها يارب وربنا يصبرك يا حبيبي”، فيما علق الفنان تامر حسني قائلاً: “الله يرحمها يا أحمد ويحسن إليها ويدخلها فسيح جناته راحت عند الكبير عند اللي أحن من الدنيا كلها عليها.. ربنا يصبرك يا حبيبي أسألكم الدعاء لها بالرحمة والفاتحة”.

وكتبت الفنانة إنجي المقدم قائلة: “البقاء والدوام لله وحده.. الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها جنة النعيم. ويصبر قلبك ويربط عليه.

وعلقت الفنانة مي كساب بقولها: “البقية في حياتك الله يرحمها ويصبر قلبك على فراقها ويراضيك بقضائه”.

ودعت الفنانة أسماء أبو اليزيد للراحلة وعلقت قائلة: “البقاء لله ربنا يرحمها ويحسن إليها ويصبركم يا رب”، وعلقت الفنانة صفاء جلال قائلة: “البقاء لله ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته”، وكتبت روجينا: “البقاء والدوام لله ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبر قلبك”، وشارك الفنان كريم محمود عبد العزيز في مواساة مكي كاتبًا: “البقاء لله ربنا يرحمها ويصبركم”، وكتب السيناريست مدحت العدل: “البقاء لله ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويصبرك”، وقال الفنان وليد عبد العزيز: “الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبرك”.