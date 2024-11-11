شكرا لقرائتكم خبر عن حنان سليمان تشارك فى بطولة مسلسل "وتقابل حبيب" مع ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة حنان سليمان في بطولة مسلسل وتقابل حبيب، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج محمد الخبيرى، وتأليف عمرو محمود ياسين، حيث تقدم حنان شخصية محورية في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وتعد حنان سليمان المرة الأولى التي تلتقى فيها مع ياسمين عبد العزيز.

ياسمين عبد العزيز تعود فى "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققا نجاحًا سويًا خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين من أخرجهما مصطفى فكرى.

وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

