زينب فياض في أحدث ظهور لها.. بدت نسخة من والدتها الفنانة هيفاء وهبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 11:58 مساءً - في كل مرة تنشر مدونة الموضة والوجه الإعلاني وصاحبة مركز للتجميل زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي صوراً أو فيديوهات لها على حسابها على إنستغرام تحظى بالكثير من الإعجاب بجمالها وأناقتها وإطلالتها، ولكن معظم التعليقات تصبّ دائماً في خانة المقارنة بوالدتها الفنانة هيفاء وهبي ومدى الشبه الكبير الذي يجمعها بها حيث تبدو وكأنها نسخة جميلة من والدتها.

أحدث صورة لـ زينب فياض والشبه بوالدتها هيفاء وهبي

نشرت زينب فياض مؤخراً مجموعة صور لها من دبي وهي ترتدي فستاناً قصيراً بنقشة النمر أبرز جمال قوامها، على خلفية أغنية للفنانة إليسا "النظرة الأولى". وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها. واكتفت بوضع إيموجي القلب الأحمر لمتابعيها من دون أي تعليق آخر.

وأشاد متابعوها بجمالها. ومن يطلع على الصور يجد كم أن زينب فياض باتت شبيهة بوالدتها النجمة هيفاء وهبي. البعض يرى أن زينب تقلد والدتها بإطلالاتها وماكياجها وطريقة كلامها وصوتها وحركاتها ودلعها. وأنها خضعت لأكثر من عملية حتى تتشبه بها. ونصحها ألا تتأثر بوالدتها وأن تكون لها شخصيتها المستقلة. فيما رأي العديد أنه من الطبيعي أن تكون ملامح زينب فياض شبيهة بملامح والدتها الفنانة هيفاء وهبي. ومن الطبيعي أن تتأثر بها.

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زينب فياض: أنا قوية وجميلة كوالدتي بالضبط



وفي أحد منشوراتها على إنستغرام نشرت زينب فياض مرة مجموعة من التعليقات على خلفية سوداء كشفت فيها عن ملامح شخصيتها، وشبهت نفسها من خلال تعليقاتها بوالدتها هيفاء وهبي لناحيتي القوة بالشخصية والجمال الخارجي، وكشفت عن نظرتها لنفسها مؤكدة أنها مهووسة بذاتها ولكن مع التوضيح أنها ليست نرجسية. وكتبت "قوية وجميلة كوالدتي بالضبط، أحب نفسي، مهووسة بذاتي، التقديس لنفسي هي فقط من تستحق، رائعة مثلي لن يرضيها القليل الباهت، حب الذات واجب، لا نرجسية". وكتبت زينب فياض تعليقاً على نفس الصورة للتعريف أكثر عن نفسها "وناعمة بمزاج حاد شوية معلومات عني".

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زينب فياض أم لابنتين دانييلا ورهف



زينب فياض انفصلت عن زوجها في العام 2023 موضحة أن الانفصال تمّ بهدوء ورقي وأن كل شيء قسمة ونصيب. ولديها ابنتان هما دانييلا ورهف وتعيش معهما في الكويت حيث افتتحت مركزاً للتجميل. ويجد الكثير من المتابعين أن دانييلا ورهف تحملان أيضاً الكثير من الشبه بالفنانة هيفاء وهبي. وتشارك زينب فياض متابعيها أحياناً كثيرة أثناء خضوعها لحقن الفيللر والبوتوكس.

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