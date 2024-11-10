صداقة جمعت هند أبي اللمع بالفنانة سميرة توفيق وهذا ما نصحتها به

ميرنا وليد - بيروت - الوئائقي الذي أعده الإعلامي ربيع دمج عن مسيرة الأميرة هند أبي اللمع الفنية وحياتها الشخصية والذي حمل عنوان "الأميرة" كشف علاقة الصداقة التي كانت بينها وبين الفنانة سميرة توفيق التي رافقتها ساعدتها خلال وجودها في لندن لإجراء عملية جراحية ونصحتها في ذلك الحين بمراجعة طبيب آخر قبل خضوعها للعملية.



وكشف الوئائقي أيضاً أن دولاً خليجية منها الكويت والإمارات والبحرين سارعوا لشراء أعمال من بطولة هند أبي اللمع لانها من رموز الفن اللبناني. وكشف شقيقها طوني أبو الروس أن هند تلقّت عرضا لبطولة فيلم سينمائي من المخرج العالمي مصطفى العقاد وعرضًا آخر لبطولة مسرحية من الأخوين عاصي ومنصور الرحباني لكن ظروفها الصحية هي التي منعتها من القبول بهذين العرضين. يذكر أن هند كُرمت في الكويت ومن الملك حسين في الأردن.