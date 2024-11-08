فنانة شهيرة تؤكد: عادل إمام خطبني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فجَّرت الفنانة مديحة حمدي مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكدت خطوبتها للفنان عادل إمام في بداية مشواره نحو النجومية، ولكن الخطوبة لم تستمر طويلاً.

وقالت مديحة، خلال حلولها ضيفةً على برنامج “قعدة ستات” الذي تقدّمه الإعلامية مروة صبري على قنوات “ألفا”، إن الفنان عادل إمام كان خطيبها، ولكن الخطوبة لم تستمر طويلاً، وبعد فسخها بقيت تكنّ له الاحترام والتقدير، قائلةً: “هو شخص محترم وزعيمنا كلنا… وربّنا كرّمه علشان بار بوالديه ودائماً بيوصل رحمه”.

وأضافت أنها تحب هالة زوجة “الزعيم”، فهي ساعدته كثيراً في استقرار حياته وتحقيق النجاح، قائلةً: “وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة”.

وتحدثت مديحة حمدي، خلال اللقاء، عن تجربتها مع البوتكس والفيلر فأكدت أنها تعتمد بشكل سنوي هذه الطرق الحديثة في تجميل البشرة للحفاظ على شبابها، ولكن استبدلت أخيراً هذه الحقن ببعض مستحضرات التجميل ذات المكوّنات الطبيعية التي تعمل بذات الفعالية.