شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تحيى حفلا غنائيا فى الكويت 29 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما فى الكويت يوم 29 نوفمبر، على هامش إحدى الفعاليات الرياضية، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها التى يحبها جمهورها، إلى جانب أغانى ألبومها الجديد.

وكانت شيرين خرجت مؤخرا عبر لايف على السوشيال ميديا أكدت فيه عدة تصريحات بشأن الغناء والتمثيل، حيث تطرقت لإمكانية عودتها للتمثيل من جديد وقالت عن ذلك: "نفسي أقدم دور مختلف، مثلاً فلاحة أو صعيدية".

وعن أزماتها الأخيرة أكدت أنها ترغب في حذف آخر 10 سنوات من حياتها وعدم التطرق لها مطلقًا ووصفت ذلك بأنها أشبه بمن عاد من الأسر، كما وجهت الشكر إلى جمهورها على دعمهم لها خلال الفترة الماضية، مشيرة: "بشكر جمهورى على دعمه الكبير ليا وأنه عمر ما تخلى عنى".

كما عبرت عن أنها تعمل منذ أن كانت صغيرة بقولها: "أنا بشتغل من وقت ما كان عمري 13 عامًا بالظبط، وأوقات كتير بحس إني عايزة ارتاح".