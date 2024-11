شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مرة جرامي وتعاون مع جاكسون وسيناترا.. مسيرة الراحل كوينسي جونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا الملحن والموسيقي والمنتج وكاتب الأغاني كوينسي جونز، عن عمر يناهز الـ 91 عامًا، تاركًا إرثًا ضخمًا في عالم الموسيقي امتد لاكثر من سبعة عقود من الزمان، بدءًا من أغنية Thriller لملك البوب مايكل جاكسون، وتعاونه مع فرانك سيناترا، وتأليف عدد كبير من موسيقي الأفلام التي لا تنسى.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة deadline، تم الإبلاغ عن وفاته لأول مرة من قبل وكالة أسوشيتد برس، التي نقلت عن مدير الدعاية لجونز أرنولد روبنسون، الذي أعلن رحيله عن عمر 91 عامًا.

وقالت عائلة الفائز بجائزة جرامي 28 مرة في بيان قدمته لوكالة أسوشيتد برس: "الليلة، بقلوب مليئة ولكن مكسورة، يجب أن نشارك خبر وفاة والدنا وشقيقنا كوينسي جونز، وعلى الرغم من أن هذه خسارة لا تصدق لعائلتنا، فإننا نحتفل بالحياة العظيمة التي عاشها ونعلم أنه لن يكون هناك شخص آخر مثله".

أنتج جونز أغنية Thriller، الذي فاز بأربع جوائز جرامي وأصبح معلمًا ثقافيًا، كما أنتج ألبومين آخرين من أكثر ألبومات جاكسون مبيعًا وهما Off the Wall وBad، وامتد عمله مع سيناترا لعقود من الزمن، وفي عام 1964، رتب وأدار ألبوم سيناترا الثاني مع كونت باسي بعنوان It Might as Well Be Swing، وبعد عامين تعاون مع سيناترا في الألبوم المباشر Sinatra at the Sands، وأنتج جونز لاحقًا ما أصبح الألبوم الأخير للمغني، L.A. Is My Lady، في عام 1984.

كما أقنع مايلز ديفيس بتسجيل ألبوم ديفيس الأخير، Miles & Quincy: Live at Montreux، قبل ثلاثة أشهر من وفاة عازف الجاز العظيم في عام 1991، وكتب جونز الموسيقى والنوتة الموسيقية لعشرات الأفلام، بما في ذلك In the Heat of the Night وIn Cold Blood وBob & Carol & Ted & Alice وThe Out-of-Towners وThey Call Me Mr. Tibbs وThe Wiz وThe Color Purple.

في عام 1985، كان القوة الدافعة وراء "We Are the World"، حيث أنتج الأغنية المنفردة مع مايكل لجمع الأموال لمن يعانون من المجاعة في إثيوبيا، ومن بين الفنانين الذين شاركوا مايكل جاكسون وليونيل ريتشي وستيفي وندر وبوب ديلان وراي تشارلز وبيلي جويل وديانا روس وسيندي لوبر وبول سايمون وبروس سبرينغستين وتينا تورنر.