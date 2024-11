شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون تعاون معهم الراحل كوينسى جونز فى تاريخه الفنى.. أبرزهم فرانك سيناترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عمل المنتج والمؤلف الموسيقى الراحل كوينسى جونز، الذى توفى فى منزله وبحضور عالته عن عمر يناهز الـ91 عامًا، مع عدد لا يحصى من الفنانين بمن في ذلك فرانك سيناترا وراي تشارلز ومايكل جاكسون الذي أنتج معه الألبومات الشهيرة "Off The Wall" و"Thriller" و"Bad"، وحتى الآن لا يزال "Thriller" هو الألبوم الأكثر مبيعًا على الإطلاق.

كما أشرف جونز على تسجيل ألبوم "We Are The World" الخيري لعام 1985 والذي أخرجه جاكسون وليونيل ريتشي والمنتج مايكل أومارتيان وجمع الأموال لإغاثة المجاعة في إثيوبيا عام 1985.

كما قام جونز بتأليف الموسيقى التصويرية للفيلم البريطاني الشهير The Italian Job عام 1969، بطولة مايكل كين.