رقص وغناء بين مايا دياب ودينا الشربيني وروبي في مصر

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية دينا الشربيني بزفاف ابنة شقيقتها يوم أمس، وانتشرت على مواقع التواصل الإجتمايع فيديوهات تظهر لحظات من الغناء والرقص بين دينا الشربيني والفنانتين مايا دياب وروبي اللتين أحيتا الحفل.



دينا الشربيني اختارت فستاناً باللون البرتقالي طويل له فتحة جانبية، وارتدت مايا دياب فستانا قصيرا باللون الفضي، أما روبي فاختارت فستان قصير باللون الأزرق.

وشهد الحفل الكثير من الأغاني المحبوبة لدى الجمهور سواء لمايا دياب أو روبي وكان حضورهما محبب وتفاعل الحاضرين بالرقص والغناء.

وكانت دينا الشربيني شديدة الحماس حيث أنها رقصت حتى خلال التقاط الصور.