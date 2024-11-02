أحمد السقا يبدأ تصوير “العتاولة 2” وينشر أول صورة من الكواليس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم المصري أحمد السقا عن بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسله الناجح “العتاولة”، حيث شارك متابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للكلّاكت الخاصة بالتصوير وكتب معلقًا: “بسم الله توكلنا على الله.. دعواتكم”.

يُذكر أن مسلسل “العتاولة” عُرض لأول مرة في الموسم الرمضاني الماضي وحقق نجاحاً كبيراً، حيث تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول الشقيقين “خضر” و”نصار” اللذين يعملان في عمليات النصب ويرتكبان الجرائم، مما يعرضهما للعديد من المخاطر. شارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الفن، من بينهم طارق لطفي، فيفي عبده، مي كساب، نهى عابدين، فريدة سيف النصر، وباسم سمرة، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

وعلى صعيد آخر، كشف السقا في تصريحات صحفية عن تفاصيل مشاريعه السينمائية المقبلة، والمقرر عرضها خلال عام 2025. وأوضح أنه يعمل حالياً على تصوير ثلاثة أفلام بالتوازي، الأول مع المخرج حسين المنباوي، والثاني مع المخرج محمد سلامة، بينما يجمعه الفيلم الثالث بالمخرج أحمد نادر جلال.

كما حصد أحمد السقا مؤخراً جائزة الإبداع كأفضل ممثل سينمائي من “مهرجان الفضائيات العربية” في دورته الـ15 عن دوره المميز في فيلم “السرب”.