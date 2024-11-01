كاردي بي تحسم قرارها..هذا ما ستفعله

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية عن ان النجمة العالمية كاردي بي ستعلن اليوم رسميا دعمها لـ كامالا هاريس المترشحة للإنتخابات الأميركية، اذ ستلقي كلمة في تجمع هاريس لإلقاء الضوء على ذلك.
على صعيد آخر طمأنت كاردي بي جمهورها مؤخرا، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية أدت إلى دخولها إلى المستشفى، وقامت بـ مشاركة منشور معهم قالت فيه: "أنا حزينة جدًا لمشاركة هذه الأخبار، لكني كنت في المستشفى أتعافى من حالة طبية طارئة في اليومين الماضيين، ولن أتمكن من الأداء في ONE MusicFest ".
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