الكشف عن بوستر مسلسل هيفا وهبي لرمضان 2025

ميرنا وليد - بيروت - تطل الفنانة اللبنانية هيفا وهبي في مسلسل بعنوان "بميّة دهب" في رمضان 2025، وقد تم طرح البوستر الرسمي للعمل.

وتظهر هيفا على البوستر منفردةً وكشف البوستر أن العمل تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مرقس عادل.

العمل سينطلق تصويره في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكان آخر عمل درامي أطلت فيه هيفا وهبي ضمن شهر رمضان مسلسل "أسود فاتح" مع المنتج صادق الصباح عام 2021.

على الصعيد السينمائي صورت الفنانة هيفا وهبي فيلم يحمل عنوان "ولاد المحظوظة" ولم يتم تحديد موعد عرضه بعد.

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