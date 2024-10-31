ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور جديدة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، من أحدث ظهور لها.

وأثارت صور شيرين جدلا كبيرا عبر السوشيال ميديا، إذ ظهرت فيها وهي تجلس داخل حوض استحمام "بانيو" مليئ بالورود والماء، وترتدي ثياب لافتة تتألف من قميص وبنطلون باللون الأحمر الغامق، خطفت فيه الأنظار.

كما طبقت مكياجا ناعما بألوان برونزية سحرت فيه العيون.

يذكر ان شيرين كانت قد طرحت مؤخرًا، 6 أغانٍ من ألبومها الجديد، خلال الفترة الماضية، وهي "قالك نسيني، بتمنى أنساك، وعسل حياتي، اللي يقابل حبيبي، ومازال على البال، وهنحتفل و وعدتنى الدنيا".

كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تخـ ـطف الأنظار بصور جريئة من داخل حوض استحمام مليء بالورود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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