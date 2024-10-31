بعد اعتذار منظمي ملكة جمال الكون .. ندى كوسا إلى المكسيك - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت ملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا لقطات لها من مطار بيروت الدولي حيث أنها متوجهة إلى المكسيك للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون.



وأطلت كوسا حاملةً علم لبنان، وكتبت تعليقاً أنها متوجهة إلى المكسيك بكل فخر وصمود وأنها مستعدة لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2024. وتابعت:"بغض النظر عن العقبات، لا شيء يمكن أن يقف في طريقنا".

وطلبت كوسا التصويت من الجميع ودعمها في المسابقة لإيصال صوت لبنان إلى المسرح العالمي.

وكانت قد أجلت كوسا سفرتها الى المكسيك سابقاً للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون، بعد أن شارك منظمان من الحفل فيديو وهما يقيمان صور مشتركة الفيليبين التي أشادا بها، واعتبرا أن صورة ندى كوسا ليست جميلة، وسخرا منها بطريقة كلامهما عنها.

وزير السياحة وليد نصار ومحطة الـ LBCI وجها كتاباً الى المنظمة، وطالبا بحذف الفيديو وبالاعتذار الرسمي من ملكة جمال لبنان، مشددين على خيبة أمل الشعب اللبناني من هذا التصرف من قبل المنظمين. في البداية ردت المنظمة من دون اعتذار واضح، قبل أن تتخذ خطوة إزالة الفيديو، والتأكيد على أن ما نشر لا يمثل المنظمة أو القيم التي تمثلها، وأكدت على اعتذارها من ملكة جمال لبنان في رسالة جديدة، وعلى أن هناك اعتذاراً رسمياً ومباشراً سيحصل من قبلها لـ ندى في المكسيك.

وبناء عليه تراجعت ندى عن قرار انسحابها من المسابقة.