إليكم موعد ومكان عزاء الراحل مصطفى فهمي

ميرنا وليد - بيروت - حددت عائلة الممثل المصري الراحل مصطفى فهمي موعد ومكان إستقبال العزاء، حيث سيتم إستقبال واجب العزاء يوم الأحد المقبل، الموافق 3 تشرين الثاني، بعد صلاة المغرب في مسجد عمر مكرم .



وقد توفي مصطفى فهمي، عن عمر يناهز الـ 82 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان، اذ كان قد خضع لعملية صعبة ودقيقة لإزالة الورم من المخ في شهر آب/أغسطس الماضي، ومن وقتها بدأت حالته الصحية تتراجع شيئاً فشيئاً.

وعن الساعات الأخيرة في حياته، فقد كان شعر بوعكة كبيرة في صحته، ونقل الى المستشفى، وبعد تحسن حالته قليلاً، قرر الأطباء إرساله الى المنزل، لكن عند حوالى الساعة الحادية عشرة من مساء أمس، شعر النجم الراحل أنه ليس بخير، فتواصلت عائلته مع المستشفى، وتم إرسال رجال الاسعاف إلى منزله لنقله إلى المستشفى، الا انه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصولهم.