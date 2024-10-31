بالصور - رغم ثروته التي تخطت الـ 100 مليون دولار.. لن تصدقوا السيارة التي يقودها كريستيان بيل حتى الآن

ميرنا وليد - بيروت - أثار النجم العالمي كريستيان بيل ضجة كبيرة بين الجمهور بعد إنتشار صور له على مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها و هو يقود سيارته القديمة التي يتخطى عمره الـ 20 عاماً، رغم ثروته التي تبلغ اكثر من 100 مليون دولار.



و في وقت سابق، صرح بطل أفلام باتمان، أن نجاحه السينمائي السيناميئي يعود إلى دي كابريو، لرفضه الأدوار في الأفلام البارزة التي تمكن بعد ذلك من اختبار الأداء لها والحصول عليها.

وقال بيل في مقابلة صريحة: "حتى يومنا هذا، أي دور يحصل عليه أي شخص، يرجع فقط إلى أنه تخلى عنه، ولا يهم ما يخبرك به أي شخص. لا يهم مدى صداقتك مع المخرجين. كل هؤلاء الأشخاص الذين عملت معهم عدة مرات، عرضوا عليه جميعًا كل دور من هذه الأدوار أولاً."

واختتم بايل حديثه قائلاً: "لذا، شكرًا لك يا ليو، لأنه حرفيًا، يمكنه اختيار كل ما يفعله، وهو أمر جيد بالنسبة له، إنه استثنائي".

وكان أحد الأدوار على وجه الخصوص الذي قيل إن دي كابريو رفضه هو القاتل المتسلسل الحامل للفأس باتريك بيتمان في فيلم الرعب " American Psycho" عام 2000 الذي حقق نجاحاً باهراً، وحصل بيل على الدور.

