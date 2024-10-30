ميرنا وليد - بيروت - عُثر على كريستينا راي، التي دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية كصاحبة أكبر شفتين، ميتة في سوتشي. في 9 أكتوبر، تم الإعلان عن البحث عن كريستينا راي (كوزهيفنيكوفا)، التي اختفت في نهاية سبتمبر، على الشبكات الاجتماعية لفريق الإنقاذ "ليزا أليرت"، حسبما أفادت وسائل الإعلام الروسية.

كما قالوا لوكالة ريا نوفوستي في الخدمة الصحفية لفريق الإنقاذ الإقليمي الجنوبي، "أخلى رجال الإنقاذ بعد ظهر أمس في سوتشي جثة امرأة من المجاري وسلموها إلى مسؤولي السلطات القضائية"، وقد أظهرت التحاليل أنها كريستينا راي التي كانت مفقودة في السابق، ويقوم المحققون بتحديد ملابسات الحادث، وبالمناسبة، كتبت وسائل الإعلام البريطانية في عام 2011 أن كريستينا راي البالغة من العمر 22 عامًا من سانت بطرسبرغ، والتي أنفقت أربعة آلاف جنيه إسترليني على مائة حقنة تجميلية، دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها صاحبة أكبر شفتين.

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