المشتركة الصغيرة سوفيا تخطف قلوب الجميع في Arabs Got Talent.. وهذه كانت نصيحة نجوى كرم لها

ميرنا وليد - بيروت - خطفت المستركة الصغيرة سوفيا من البحرين قلوب لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع و الجمهور، فور دخولها خشبة المسرح، لتبدأ الغناء و العزف على ألة اليوكوليلي، ليسكت الجميع منبهرين بأدائها.



و حظيت صوفيا بموافقة كل من نجوا و باسم و ناصر، مع نصيحة من نجوى لها، و هي أن تدرس الموسيقى و تتابع صوطها مع مدرب صوت مختص، الأمر الذي رسم بسمة على وجهها.

و في وقت سابق، فاجأ الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف الجمهور بعد قيامه بالرقص على مسرح برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع مع إحدى المشتركات بطريقة محترفة، ما جعل الفنانة اللبنانية نجوى كرم بتتفاجأ و تقول له: "والله ما عارفيتك جون ترافولتا".