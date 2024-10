شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة النجمة العالمية تيري جار عن عمر يناهز الـ 79 عاما بسبب الـ MS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت الممثلة الأمريكية تيري جار عن عمر يناهز 79 عامًا، وفقًا لـ موقع Variety، بعد معركة استمرت عقودًا مع مرض التصلب المتعدد "MS"، وكانت قد كشفت جارعن تشخيص إصابتها في عام 2002، وبعد أربع سنوات عانت من تمدد الأوعية الدموية.

تمتعت جار بمسيرة طويلة في التمثيل، حيث قدمت أكثر من 140 عملاً على مدار ما يقرب من خمسة عقود؛ واعتزلت التمثيل في عام 2011، قبل عامين من الذكرى السنوية الخمسين لها في الصناعة.

ظهرت جار في ثلاث حلقات من مسلسل Friends، حيث لعبت دور فيبي أبوت، والدة فيبي بوفاي التي لعبت دورها ليزا كودرو، وبعد عدد من الأدوار الصغيرة في السينما والتلفزيون، تم ملاحظة جار لأول مرة في حلقة من Star Trek في عام 1968، ومع ذلك، لم يأت دورها البارز إلا في عام 1974 عندما لعبت دور Inga، المساعدة الجريئة في Young Frankenstein للمخرج ميل بروكس، وبعد ثلاث سنوات، لعبت دور Ronnie Neary في Close Encounters Of The Third Kind.

في عام 1982، تم ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة مساعدة في حفل توزيع جوائز الأوسكار عن دورها Sandy Lester في Tootsie.

ومن بين الأفلام البارزة الأخرى التي ظهرت فيها أفلام مارتن سكورسيزي After Hours وDumb and Dumber وPerfect Alibi وCasper Meets Wendy، قبل أن تصنع لنفسها اسمًا، لعبت دور راقصات فى الخلفية في ستة أفلام لـ إلفيس بريسلي.

في التلفزيون، ظهرت جار أيضًا في حلقات من Frasier و Batman وThe Sonny and Cher Show وThe Bob Newhart Show وFresno وM*A*S*H وSabrina The Teenage Witch واستضافت ثلاث حلقات من SNL.

بعد تقاعدها من التمثيل، واصلت تيري جار التركيز على عملها كناشطة للتوعية من التصلب المتعدد، وانضمت إلى الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد كمتحدثة باسمها.