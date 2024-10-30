  مهرجان الجونة السينمائي ينعي الفنان مصطفى فهمي 

نجوم الفن ينعون مصطفى فهمي: خبر حزين

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أخر مشاركات مصطفى فهمي السينمائية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:51 صباحاً - حرصت إدارة، على تقديم واجب النعي في الفنان القديروالذى رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.وجاء نص بيان إدارة مهرجان الجونة ، كالتالي: بقلوب مليئة بالحزن، ينعي مهرجان الجونة السينمائي الفنان الكبير مصطفى فهمي الذي وافته المنية صباح اليوم. ونقدم التعازي للأهل والأصدقاء."وعبر عدد من النجوم والمشاهير عن حزنهم الشديد، لرحيل الفنان مصطفى فهمي ، منهم الفنانة التونسية هند صبري، والتي نشرت صورة عبر حسابها بـ انستغرام ظهرت من خلالها برفقته ، معلقة " خبر حزين جدا.. الله يرحمك يا مصطفى و يحسن إليك . كنت أميرا في كلّ شيئ .. خالص عزائي لأبنائه و أسرته و على رأسها الأستاذ حسين فهمي .. الله يرحمه و يجعل مثواه الجنّة"الفنانة والإعلامية إسعاد يونس هى الآخرى دخلت في حالة من الحزن أيضاً ، مما دفعها لنشر صورة له عبر حسابها على " انستغرام" وقامت بنعيه بهذه الكلمات .." وداعاً صديقي و حبيبي مصطفي فهمي، ربنا يسعد روحك في الجنة و ينعم على حسين اخويا و صاحبي و جميع أفراد الأسرة بالصبر و القبول، إنا لله و إنا إليه راجعون".يمكنكم قراءة ... مصطفى فهمي محطات في مسيرة ابن الباشا في الدراما والحياةوكانت آخر المشاركات الفنية للفنان الراحل مصطفى فهمي هو فيلم " أهل الكهف الذي دارت أحداثه في إطار خيالي، عن قصة سبعة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.ويعد العمل من بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفى وبسنت شوقي وهاجر أحمد وصبري فواز ورشوان توفيق وأحمد وفيق.

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