أبرز طرق التحكم في زيادة الشهية أثناء الحمل من دون حرمان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:31 مساءً - تعد زيادة الشهية أثناء الحمل أمراً طبيعياً، وخاصة لدى الأطفال الذين يولدون لأمهات يعانين من زيادة الوزن أو السمنة، فيعد هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالسمنة كالبالغين.

على الجانب الآخر تتعرض الأمهات البدينات أيضًا لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم المرتبط بالحمل وسكر الحمل، والحاجة إلى اللجوء إلى الولادة القيصرية أو الولادة قبل الموعد المحدد، وقد تعاني بعض الحوامل أيضا من احتباس الوزن بعد الولادة أو الإصابة بالجلطات الدموية فى فترة ما بعد الولادة مباشرة.

على الجانب الآخر يمكن للهرمونات أن تؤثر أيضًا على مستويات الجوع لدى النساء الحوامل، مما قد يسبب القلق لديهن بشأن حالة جسدهن والخوف من زيادة الوزن.

إليك وفقاً لموقع "بولد سكاي" أبرز الطرق للتغلب على زيادة الشهية لدى الحامل.

تناول كميات صغيرة من الطعام

يجب على الحامل تناول كميات صغيرة من الطعام - الصورة من موقع Freepik

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، لا تحتاج النساء الحوامل إلى تناول الكثير من السعرات الحرارية، وتحتاج فقط إلى 340 سعرة حرارية إضافية يوميًا بدءًا من الثلث الثاني من الحمل.

فإذا شعرت أنك تأكلين أكثر من اللازم، يمكن التحكم في الشهية عن طريق تناول كميات صغيرة من الطعام، ولكن بشكل متكرر مما يمنع الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن خلال فترة الحمل، فعلى سبيل المثال، يمكن للأمهات تقسيم حصة واحدة من الإفطار إلى وجبتين، على سبيل المثال في الساعة 6 صباحًا ثم في الساعة 9 أو 12 ظهرًا ثم تناول وجبة خفيفة قبل الغداء مثل الفاكهة التي تحتوي على الكثير من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف.

على الجانب الآخر عندما تشعرين بالجوع المستمر أثناء الحمل، حاولي تناول وجبات خفيفة صحية مثل بسكويت القمح الكامل أو الخضار أو الفاكهة أو غيرها من الأطعمة المغذية.

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التركيز على البروتين والألياف

عندما تكون شهية المرأة الحامل مرتفعة، يجب التركيز على التغذية التي تحتاجها لصحة ونمو وتطور الجنين لذلك فإن البروتين يعد مهماً لزيادة تدفق الدم إلى الجسم أثناء الحمل، ويعد من المهم أيضًا تحسين نمو دماغ الجنين في الرحم، ويمكن للأمهات تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل التوفو وصدر الدجاج.

وفي الوقت نفسه، تلعب الألياف دورًا مهمًا في التحكم في مستويات السكر في الدم في الجسم لدى الحامل، وحمايتها من الإصابة بالعديد من الأمراض كالإصابة بسكري الحمل وخاصة إذا كانت المرأة الحامل تعاني من الوزن الزائد، فيعد من الأفضل التحكم في مستويات السكر في الجسم لتجنب السمنة.

كمية كافية من الماء

يعد تناول الماء ليس مهمًا فقط للحفاظ على رطوبة الأم أثناء الحمل، ولكنه يمكنه أيضًا قمع الشهية بشكل طبيعي.

لذلك أثناء الحمل، حاولي تناول المزيد من الماء أكثر من ذي قبل فيجب تناول 8-10 أكواب من الماء يومياً وتجنب الصودا أو غيرها من المشروبات التي تحتوي على السكر الذي يمكن أن تزيد الشهية.

يمكن للأمهات أيضًا تلبية احتياجاتهن اليومية من السوائل عن طريق تناول الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ، الفراولة، البرتقال، الطماطم والأناناس.

عدم تخطي وجبة الإفطار

تمنع وجبة الإفطار الأمهات من الشعور بالجوع - الصورة من موقع Freepik

تعد وجبة الإفطار مهمه للصحة والتمثيل الغذائي كما أنها تمنع الأمهات من الشعور بالجوع بسرعة خلال النهار لذا يجب التأكد من تناول الأطعمة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الصحية في الصباح مثل البيض المسلوق أو خبز القمح الكامل أو دقيق الشوفان أو ألواح البروتين على الإفطار.

تناول الطعام ببطء

عندما تشعر المرأة الحامل بالجوع، فإنها قد تميل إلى تناول الطعام بسرعة، خاصة إذا كانت تتناوله أثناء مشاهدة التلفزيون أو اللعب بالأدوات الذكية مما سيكون له تأثير على شهيتها ومنحها الشعور بامتلاء المعدة والشعور بالغثيان بعد الأكل.

ولذلك، يمكن للمرأة الحامل تجنب تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون حتى تتمكن من التركيز أكثر على تناول الطعام وعم تجاهل إشارات الدماغ التي تفيد بأن المعدة ممتلئة بالفعل.

قسط كافٍ من النوم

قلة النوم يمكن أن تجعل الحامل تشعر بالجوع بسهولة أكثر من المعتاد وعلى الرغم من أن النساء الحوامل يعانين في كثير من الأحيان من صعوبة في النوم ليلاً، فمن الأفضل إيجاد طرق للبقاء مسترخية بشكل جيد.

للحصول على بعض النصائح التي يمكنك القيام بها للحصول على نوم هادئ فيعد من الأفضل إطفاء الأنوار في الغرفة قبل الذهاب إلى السرير، أو الاستماع إلى الموسيقى التي تجعلك تشعرين بالنعاس، أو تناول كوب من الحليب.

وبصرف النظر عن ذلك، يمكن أيضًا تجربة قراءة كتاب قبل النوم أو استخدام وسادة خاصة للنساء الحوامل للمساعدة في تحسين جودة النوم.

السيطرة على الإجهاد

تميل النساء الحوامل اللاتي يعانين من التوتر إلى الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات، مما يجعلهن يكتسبن وزنًا زائدًا والشعور بالجوع بسرعة أكبر، لذلك يجب على النساء الحوامل تجنب مسببات التوتر.

في النهاية لا تزال النساء الحوامل بحاجة إلى الحذر إذا كانت شهيتهن المفرطة تؤثر على حالتهن الصحية؛ لأنها يمكن أن تؤدي إلى إصابتهن ببعض مضاعفات الحمل، مثل سكري الحمل وارتفاع ضغط الدم و تسمم الحمل.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.