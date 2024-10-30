لماذا تأجلت رحلة ملكة جمال لبنان ندى كوسا فجأة إلى المكسيك للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:21 مساءً - لم تكد ملكة جمال لبنان للعام 2024 ندى كوسا تعلن أمس أنها في طريقها إلى المكسيك للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في 17 نوفمبر المقبل، ناشرة صوراً لها في مطار رفيق الحريري الدولي، حتى عادت ندى كوسا فأعلنت مساء أمس من خلال صورة نشرتها على ستوري حسابها على إنستغرام أن الرحلة ألغيت بسبب أمر طارىء حال دون سفرها وأن الرحلة تم تأجيلها إلى وقت لاحق من دون أن تحدد الموعد ووصفت ندى كوسا ما حصل وأعاق السفر بالمشكلة الصغيرة التي يعملون على حلها وما أن تحل حتى تسافر مجدداً إلى المكسيك.

ندى كوسا في المطار استعداداً للسفر إلى المكسيك

نشرت أمس ملكة جمال لبنان ندى كوسا على ستوري حسابها على إنستغرام من داخل سيارتها صوراً وهي في طريقها متوجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي استعداداً لتوجهها إلى المكسيك للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون في 17 نوفمبر المقبل حيث ستمثل من خلالها بلدها لبنان.

نشرت ندى كوسا صورتها في السيارة وهي متوجهة إلى المطار-الصورة من ستوري حسابها على إنستغرام



وبدت ندى كوسا في الصورة وهي في السيارة سعيدة وكانت تبتسم وهي تستعد للسفر لتمثيل بلدها في المحافل الدولية. ونشرت ندى كوسا أيضاً لحظة وصولها إلى المطار، صورة لها وهي تحمل العلم اللبناني، وأمامها حقائب عدة تعود لها تم وضع ورقة عليها، تضمنت علم لبنان. وكتب على كل ورقة في الحقيبة اسم ندى كوسا واسم Lebanon مع عبارة Miss Universe.

حملت ندى كوسا صورة العلم اللبناني في المطار-الصورة من ستوري حسابها على إنستغرام

ونشرت صورة لها في المطار وهي تتناول كوباً من القهوة حملت صورتها.

نشرت ندى كوسا صورة لها في المطار وهي تتناول كوب القهوة الذي حمل صورتها - الصورة من ستوري حسابها على إنستغرام

تأجيل سفر ندى كوسا إلى المكسيك

واعتقد الجميع أن ندى كوسا في طريقها للسفر إلى المكسيك. ولكن المفاجأة كانت عندما نشرت ندى فجأة ليلاً على ستوري حسابها على إنستغرام صورة وهي في السيارة عائدة من جديد إلى المنزل بسبب إلغاء الرحلة فجأة وتأجيلها من دون أن تكشف عن الموعد والأسباب التي حالت دون سفرها في الموعد المحدد إلى المكسيك. فقط ذكرت أن هناك مشكلة صغيرة طرأت ويعملون على حلها.

وكتبت على الصورة التي التقطت ليلاً وفيها سيارات وأضواء في الشارع للإعلان عن عودتها قائلة:" لمن يسأل عن رحلتي، نعم ذهبت إلى المطار ونعم عدت فرجعت إلى المنزل، هناك مشكلة صغيرة نحاول حلها. وبمجرد أن تتضح الأمور سأتوجه إلى المكسيك للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون. وسوف أضعكم بأي جديد يطرأ".

نشرت ندى كوسا صورة وهي عائدة إلى المنزل بعد تأجيل رحلتها إلى المكسيك- الصورة من ستوري حسابها على إنستغرام

نشرت ندى كوسا صورتها الرسمية لمسابقة ملكة جمال الكون للعام 2024



وكانت ندى كوسا قد نشرت في وقت سابق من هذا الشهر صورة لها عبر حسابها على إنستغرام من جلسة التصوير الرسمية التي خضعت لها للإعلان عن استعداداتها للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون للعام 2024.

وأطلت ندى كوسا بفستان سهرة باللون الفضي ووضعت التاج الذي توجت به لدى انتخابها ملكة جمال لبنان للعام 2024. ووضعت كذلك الوشاح الذي حمل عبارة Miss Lebanon 2024 ورمز تاج الملكة.

وبدت ندى كوسا باهرة الجمال بمكياج أبرز ملامحها الجميلة وتركت شعرها منسدلاً على ظهرها. وعلقت ملكة جمال لبنان ندى كوسا للعام 2024 على صورتها قائلة والغصة في قلبها على الظروف الألينة التي يمر بها بلدها لبنان من حروب ودمار:" لبنان في حالة حرب. كل يوم، نشعر بالحزن ونحن نشاهد بلدنا يُدمر وأحباءنا يُنتزعون منا. قلبي يتألم، وجزء مني لا يريد المغادرة في هذه اللحظة. لكن لدي واجب. واجب تجاه الناس الذين آمنوا بي، تجاه لبنان. لا يمكن للمسرح الدولي أن يكتمل ولن يكتمل بدوننا".

وتابعت ندى كوسا منشورها قائلة:" سأمثل لبنان بفخر في مسابقة ملكة جمال الكون، وسأتأكد من أن تكون أصواتنا مسموعة - حتى همساتنا. سأخبر العالم بما نمر به، وسأذكرهم بجمال وتاريخ وروح شعبنا التي لا مثيل لها. ستتألق قدرتنا على الصمود والقوة والرؤية والشجاعة. هذا من أجل لبنان.

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لحظة فوز ندى كوسا بلقب ملكة جمال لبنان

كانت فازت المشتركة ندى كوسا بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2024. وهي كانت تتنافس على اللقب ضمن 14 مشتركة معها. تبلغ ندى من العمر 26 عامًا، وهي من قرية رحبة وهي إحدى قرى قضاء عكار في محافظة لبنان الشّمالي، حاصلة على ماجيستير في علم النفس العيادي، وهو العلم الذي يعتمد على المعرفة السيكولوجيّة والتمارين المستخدمة في مساعدة ودعم الفرد الذي يعاني من الاضطرابات السلوكيّة والانفعاليّة.

وقد سلمتها التاج الملكة ياسمينا زيتون على وقع أغنية "للصبية الملكة". وقد حلت الوصيفة الأولى سارة لين بو جودة، والثانية غاييل باليان والثالثة ميليسا قزح والرابعة سيبيل بو شعيا .

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